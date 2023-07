GST online gaming: ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी, सरकारी खजाने को सालाना 20000 करोड़ रुपये मिलेंगे, जानें राजस्व सचिव ने और क्या कहा

Highlights कर मांगों में वसूली के लिए सभी मामलों को उच्चतम न्यायालय में आगे बढ़ाएगी। ऑनलाइन गेमिंग उद्योग फिलहाल सिर्फ 2-3 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान कर रहा है। कारोबार पर कर से सिर्फ 1,700 करोड़ रुपये का जीएसटी मिला।

GST online gaming: राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा है कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद के ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने के फैसले से सरकारी खजाने को सालाना अनुमानत: 20,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा।

जीएसटी परिषद ने मंगलवार को सर्वसम्मति से ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों, कसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने का फैसला किया। मल्होत्रा ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार पूर्व की कर मांगों में वसूली के लिए सभी मामलों को उच्चतम न्यायालय में आगे बढ़ाएगी।

28% GST on online gaming to yield Rs 20,000 cr annually: Revenue Secretary

Edited video is available in video section on https://t.co/lFLnN4oaDVpic.twitter.com/Jg991pr6yN