GST collections: जीएसटी कलेक्शन मई में 12 प्रतिशत बढ़कर 157090 करोड़ रुपये, नहीं टूटा अप्रैल का रिकॉर्ड, देखें आंकड़े

Highlights अप्रैल 2023 का रिकॉर्ड टूट नहीं सका। जुलाई, 2017 में जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद से सर्वाधिक कर संग्रह का पिछला रिकॉर्ड 1.68 लाख करोड़ रुपये था। वित्त मंत्रालय ने कर संग्रह आंकड़े जारी करते हुए कहा कि यह हमारे लिए बेहतर प्रदर्शन है।

नई दिल्लीः माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह मई में सालाना आधार पर 12 प्रतिशत बढ़कर 1,57,090 करोड़ रुपये हो गया है। हालांकि अप्रैल 2023 का रिकॉर्ड टूट नहीं सका। अप्रैल में 1.87 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया था। यह किसी एक महीने में जुटाया गया सबसे अधिक जीएसटी राजस्व था।

GST collections rise 12 pc to Rs 1.57 lakh crore in May: Finance ministry