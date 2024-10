Ratan Tata Passes Away Updates: रतन टाटा के निधन से टूटी पूर्व प्रेमिका सिमी गरेवाल, इमोशनल पोस्ट शेयर कर; लिखा- "वो कहते हैं तुम चले गए..."

Ratan Tata Passes Away Updates: टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। क्या आम आदमी क्या बड़ी हस्तियां सभी, रतन टाटा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस बीच, रतन टाटा के साथ एक समय में बेहद करीब रही सिमी गेरवाल ने उनके निधन पर इमोशनल पोस्ट शेयर किया है। एक्ट्रेस सिमी गेरवाल ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में एक तस्वीर के साथ लिखा, "वे कहते हैं कि आप चले गए हैं .. आपका नुकसान सहना बहुत कठिन है .. बहुत कठिन है .. अलविदा मेरे दोस्त .. # रतन टाटा।"

They say you have gone ..

It's too hard to bear your loss..too hard.. Farewell my friend..#RatanTatapic.twitter.com/FTC4wzkFoV