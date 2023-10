एलन मस्क ने अमेरिकी विनियम आयोग के नियमों पर दी कड़ी प्रतिक्रिया, कहा- "सभ्यता का गला घोंटने जैसा"

Highlights एलन मस्क अमेरिका के विनिमय आयोग (यूएस एसईसी) के नए नियमों पर आलोचना की एक्स पर एलन ने कहा यह धीमी गति से गला घोंटने जैसा है टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने इसे मानवता पर प्रहार बताया है

नई दिल्ली: टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने वित्तीय सेवा कंपनियों के संबंध में अमेरिका के विनिमय आयोग (यूएस एसईसी) के नए नियमों पर आलोचना की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह एक तरह से सभ्यता का धीमी गति से गला घोंटने जैसा है।

मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा, संयुक्त राज्य प्रतिभूति विनिमय आयोग के फैसले को मानवता पर प्रहार बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह धीरे-धीरे गलां घोंटने का तरीका है।

साथ ही उन्होंने रॉबिनहुड ऐप के सीईओ और सह-संस्थापक व्लादिमीर टेनेव की एक पोस्ट का हवाला दिया, जिसमें फिनटेक कंपनियों और ग्राहकों पर यूएस एसईसी के कदम के नतीजों की जानकारी दी थी।

टेनेव के अनुसार एसईसी एक नए प्रीडिक्टिव डेटा एनालिटिक्स (पीडीए) नियम का प्रस्ताव लाई है और इसमें बताया गया है कि उन सभी वित्तीय सेवा देने वाली कंपनियों पर प्रतिबंध लगाना है, जो ग्राहकों की सेवा के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही हैं। रॉबिनहुड ऐप के को-फाउंडर ने कड़ा विरोध जताया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं दृढ़ता से इसके पीछे खड़ा हूं। उन्होंने कहा, अब इसका निवेशकों पर प्रभाव पड़ने वाला है।

एक्स पर कई ट्वीट करते हुए टेनेव ने लिखा, पीडीए और आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस को टारगेट करने पर यूएस एसईसी की आलोचना की है।

Our civilization is being slowly strangled to death one regulation at a time https://t.co/wc50LsG4CB