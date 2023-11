एलन मस्क ने अपने यहूदी विरोधी ट्वीट के लिए मांगी माफी, विज्ञापनदाताओं पर दी तीखी प्रतिक्रिया, बोले- "बकवास..."

न्यूयॉर्क: टेक दिग्गज एलन मस्क ने इसी महीने की शुरुआत में एक्स पर अपने यहूदी विरोधी पोस्ट के बाद मुख्यधारा मीडिया के साथ अपने पहले साक्षात्कार में एलन मस्क ने अपने "बेवकूफी" वाले सोशल मीडिया पोस्ट के लिए माफी मांगी। हालांकि, माफी मांगते हुए उन्होंने विज्ञापनदाताओं की कड़ी आलोचना की।

विज्ञापनदाताओं के बहिष्कार पर एलोन मस्क की प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "अगर कोई मुझे पैसों के लिए ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा...तो खुद ही बकवास करो।"

न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क टाइम्स डीलबुक समिट में उन्होंने कहा, "मैं नहीं चाहता कि वे विज्ञापन करें अगर कोई विज्ञापन या पैसे के जरिए मुझे ब्लैकमेल करने वाला है तो खुद ही धोखा खाओ, अब समझ आया।"

Elon Musk reacts to advertiser boycotts:



"If somebody is gonna try to blackmail me with money… Go f*ck yourself."



Host is stunned and speechless.



Elon repeats: "Go f*ck yourself." pic.twitter.com/d546EsaT6a