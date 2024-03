Delhi Budget 2024-25: "प्रभु श्रीराम की कृपा दिल्ली वालों पर रही, हमारी सरकार में कभी शिक्षा, सड़कें और फ्लाईओवर के लिए पैसों की कमी नहीं हुई", वित्त मंत्री आतिशी ने कहा

Highlights Delhi Budget 2024-25 वित्त मंत्री आतिशी मार्लेना 10वां बजट पेश किया Delhi Budget 2024-25 मंत्री ने आज कुल 78,800 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है Delhi Budget 2024-25 शिक्षा के लिए 16,396 करोड़ का बजट प्रावधान रखा है

Delhi Budget 2024-25:दिल्ली विधानसभा में आज वित्त मंत्री आतिशी मार्लेना 10वां बजट पेश कर रही हैं। मंत्री ने आज कुल 78,800 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने बजट में ये भी कहा कि दिल्ली के लोगों ने पिछले 10 साल में बड़े बदलाव को देखा है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली वालों ने निराशा से आशा तक का सफर तय किया है। उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय अब 4.62 लाख पहुंच गई है।

वहीं, वित्त मंत्री आतिशी ने कहा, प्रभु श्री राम की दिल्ली वालों पर कृपा रही, जिसके कारण न ही कभी शिक्षा, सड़कें और न ही फ्लाईओवर के लिए पैसा की कमी रही। उन्होंने बताया कि 2014-15 में शिक्षा का बजट 6514 करोड़ रुपए था। इस बार 2024-25 के बजट में 16,396 करोड़ का प्रावधान किया है।

