Budget 2024 Updates: आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स को 'आयुष्मान भारत' के तहत होगा स्वास्थ्य लाभ, वित्त मंत्री ने बजट में की घोषणा

Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला ने बजट पेश करने के साथ ही बताया कि सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित 9 से 14 वर्षीय लड़कियों को मुफ्त टीका लगा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कवर सभी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं तक बढ़ाया जाएगा। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय वित्त-मंत्री निर्मला सीतारमन संसद में बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने इसे पेश करने के साथ ही कहा कि देश 2047 तक विकसित भारत बनेगा।

Interim Budget 2024-25 | Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says, "Many growth and development-enabling reforms are needed in the state for realising the vision of Viksit Bharat. A provision of Rs 75,000 Crores as a 50-year interest-free loan is proposed this year to… pic.twitter.com/WzgHGbumvA