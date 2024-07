Budget 2024: पीएम आवास योजना 2.0 के तहत वित्त-मंत्री की बड़ी घोषणा, 1 करोड़ लोगों को मिलगे अपना घर

Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के मद्देनजर पीएम आवास योजना 2.0 के तहत शहरी गरीब और मध्यवर्गीय लोगों को 1 करोड़ परिवारों को इसके दायरे में लाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने अपना लगातार 7वां बजट पेश करते हुए बताया कि चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक 'हाट' या स्ट्रीट फूड हब बनाए जाएंगे।

वित्त-मंत्री ने ये भी बताया कि 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों में ट्रांजिट ओरिएंटेड विकास की बेहतर योजनाएं भी होंगी।

Urban Development: ‘Cities as Growth Hubs’



🔸 14 large cities with a population above 30 lakh will have Transit Oriented Development plans



🔸 1 cr urban poor and middle-class families to be covered under PM Awas Yojana Urban 2.0



🔸 100 weekly ‘haats’ or street food hubs in… pic.twitter.com/ba5cHXq4DS