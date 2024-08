बेंगलुरु ट्राफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, घर से काम करने की अनुमति दें ORR स्थित कंपनियां, बताई ये बड़ी वजह

Highlights बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी भारी बारिश और लंबे वीकेंड को बताया बड़ी वजह आने वाले दिनों में त्योहार को बताया एक बड़ा कारण

बेंगलुरु: ट्रैफिक पुलिस ने 13 अगस्त को एडवाइजरी जारी कर कर्नाटक की राजधानी में आउटर रिंग रोड स्थित सभी IT कंपनियों को बताया कि आप भारी बारिश और लंबे सप्ताहंत को देखते हुए घर से काम करने के लिए 14 अगस्त को कर्मियों को अनुमति दें। पत्र में ऑउटर रिंग रोड कंपनी एसोसिएशन (ORRCA) को सलाह जारी करते हुए ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (बेंगलुरु ट्रैफिक) एम एन अनुचेथ ने कहा कि आपको सावधान करते हुए बताना है कि 14 को ज्यादा ट्राफिक होगा।

इसके साथ ही लंबे वीकेंड के साथ भारी बारिश की भी संभावना जताई है, इसलिए बुधवार को घर से काम करने का निर्देश कर्मचारियों को दें। ओआरआरसीए एक तरह का तकनीकी पार्क है, जहां आईटी और आईटीईएस कंपनियों की भरमार है, दूसरा ये पार्क सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और रिसर्च सेंटरों का प्रतिनिधित्व करता है।

Bengaluru traffic police advisory 🚨⚠️@blrcitytraffic asks companies on ORR in Bengaluru to implement work from home on August 14 in the view of long weekend & predictions of heavy rains#BengaluruRains#BangaloreRains#Bangalorepic.twitter.com/COnZZ2QkwR