आज दिल्ली में खुला Apple का नया स्टोर, जानें क्यों है ये इतना खास?

Highlights दिल्ली के साकेत में गुरुवार को खुला एप्पल का दूसरा स्टोर टिम कुक ने ग्राहकों के बीच खोला स्टोर का दरवाजा किसी भी अन्य एप्पल स्टोर की तरह, साकेत में एक 100 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा पर चलेगा और कार्बन न्यूट्रल है।

नई दिल्ली: भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में एप्पल द्वारा अपना पहला रिटेल स्टोर खोले जाने के बाद आज दिल्ली में भी इसके दूसरे स्टोर का उद्घाटन कर दिया गया है। इस दौरान कंपनी के सीईओ टिम कुक दिल्ली स्थित साकेत एप्पल स्टोर पर पहुंचे।

टिम कुक साकेत के सेलेक्ट सिटी मॉल की पहली मंजिल पर बने एप्पल स्टोर का दरवाजा खोला, इस दौरान तालियों की गड़गड़ाहाट से पूरा स्टोर गूंज उठा। स्टोर के पहले दिन की ओपनिंग के मौके पर कई कस्टमर स्टोर पर पहुंचे, जिनके बीच खुद टिम कुक पहुंचे।

इस मौके पर एप्पल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (रिटेल) डिएड्रे ओ'ब्रायन ने कहा, "हम भारत में अपना दूसरा एप्पल स्टोर साकेत में खोलकर अपने ग्राहकों के लिए पेश करने को लेकर रोमांचित हैं।"

एप्पल स्टोर का उद्घाटन आज 10 बजे से कर दिया गया है और अब से यह रात 11 बजे तक खुला रहेगा। ऐसे में कोई भी ग्राहक एप्पल स्टोर पर जाकर प्रोडक्ट को खरीद सकता है।

कस्टमर इस स्टोर से आईफोन समेत मैकबुक, एप्पल वॉच, मैगसेफ चार्जर, चार्जिंग पैड, माउस एयरपॉड, एप्पल टीवी जैसे तमाम तरह के प्रोडक्ट खरीद सकते हैं।

#WATCH | Apple CEO Tim Cook meets customers visiting India’s second Apple Store at Delhi's Select City Walk Mall in Saket. pic.twitter.com/ZeEubKU92w