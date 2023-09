Air India Manish Malhotra: एयर इंडिया कर्मचारियों के लिए नई पोशाक डिजाइन करेंगे मनीष मल्होत्रा, 10000 से अधिक कर्मचारी में चालक दल के सदस्य और सुरक्षाकर्मी भी शामिल

Highlights एयरलाइन के 10,000 से अधिक कर्मचारियों में चालक दल के सदस्य और सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। टाटा समूह की कंपनी एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों के लिये नई पोशाक तैयार करने के लिये मल्होत्रा ​​के साथ गठजोड़ किया है। एयरलाइन का जनवरी, 2022 में नियंत्रण आने के बाद से ही इसे नया रंग-रूप देने की कोशिशें जारी हैं।

Air India May Introduce Manish Malhotra-Designed Uniforms After 60 Years Of Saree: एयर इंडिया नए लुक अपनाने की तैयारी कर रही है। साड़ियों को सजाने की 60 साल की उल्लेखनीय परंपरा के बाद कदम उठाया गया है। नवंबर तक आधुनिक वर्दी की शुरुआत के साथ बदल सकती है।

फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा एयर इंडिया के कर्मचारियों के लिए नयी पोशाक डिजाइन करेंगे। एयरलाइन के 10,000 से अधिक कर्मचारियों में चालक दल के सदस्य और सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। टाटा समूह की कंपनी एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों के लिये नई पोशाक तैयार करने के लिये मल्होत्रा ​​के साथ गठजोड़ किया है।

एयरलाइन ने एक बयान में कहा, ‘‘यह एयर इंडिया के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत उसकी नई वैश्विक ब्रांड पहचान बनाने की दिशा में उठाया गया एक और कदम है। एयर इंडिया को उम्मीद है कि 2023 के अंत तक कर्मचारियों के लिये नई पोशाक की योजना अमल में आ जाएगी।’’ टाटा समूह के हाथ में इस एयरलाइन का जनवरी, 2022 में नियंत्रण आने के बाद से ही इसे नया रंग-रूप देने की कोशिशें जारी हैं।

अब कर्मचारियों के लिए डिजाइनर पोशाक की योजना भी उसी का हिस्सा है। मल्होत्रा ​​और उनकी टीम ने एयर इंडिया के कर्मचारियों से मुलाकात, कामकाज से संबंधित उनकी विशेष जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने के लिये उनके साथ चर्चा और बैठकें शुरू कर दी है।

एयर इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक कैम्पबेल विल्सन ने कहा, ‘‘हमारे ब्रांड, हमारी विरासत और हमारी संस्कृति के तत्वों के साथ-साथ विमानन परिवेश की अनूठी जरूरतों के अनुरूप मल्होत्रा ​​और उनकी टीम मिलकर काम कर रही है। हमें उम्मीद है कि यह नया और आकर्षक अंदाज होगा और नई एयर इंडिया का प्रतिनिधित्व करेगा।’’

