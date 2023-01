अडानी समूह ने एनडीटीवी के प्रति शेयर के लिए अतिरिक्त भुगतान करने का फैसला किया

नई दिल्ली: अडानी समूह ने ओपन ऑफर के तहत खरीदे गए एनडीटीवी शेयरों के लिए 48.65 रुपये प्रति शेयर की अतिरिक्त कीमत का भुगतान करने का फैसला किया है। अडानी समूह ने इस संबंध में मंगलवार को जानकारी दी है। दरअसल अतिरिक्त भुगतान करने के फैसले के बारे में बताते हुए कंपनी ने कहा कि यग किसी अन्य प्रमोटर से खरीदे गए शेयरों के लिए स्थानांतरण मूल्य ओपन ऑफर मूल्य से अधिक था जो कि 294 रुपये प्रति शेयर था और प्रमोटर ट्रांसफर मूल्य 342.65 रुपये था।

