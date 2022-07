5G Network: दूरसंचार 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी में हिस्सा ले रहा है अडानी ग्रुप, कंपनी ने की पुष्टि

मुंबई: अडानी समूह 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी में प्रतिभाग करेगी। शनिवार को कंपनी ने इसकी पुष्टि की है। कंपनी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि जैसा कि भारत इस नीलामी के माध्यम से अगली पीढ़ी की 5G सेवाओं को शुरू करने की तैयारी कर रहा है, हम खुली बोली प्रक्रिया में भाग लेने वाले कई आवेदकों में से एक हैं।

अरबपति गौतम अडानी के समूह ने कहा कि हम हवाई अड्डे, बंदरगाहों और रसद, बिजली उत्पादन, पारेषण, वितरण और विभिन्न विनिर्माण कार्यों में बढ़ी हुई साइबर सुरक्षा के साथ-साथ निजी नेटवर्क समाधान प्रदान करने के लिए 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग ले रहे हैं।

As India prepares to roll out next-generation 5G services through this auction, we are one of the many applicants participating in the open bidding process: Adani Group pic.twitter.com/jdsH0Gwjm2