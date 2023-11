Tiger 3 Collection: टीम इंडिया की हार, फैंस ने सलमान को दिए झटके, रविवार को कमाई पर आफत

Highlights भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए फाइनल मैच के चलते सलमान की टाइगर-3 को दर्शक नहीं मिले रविवार को महज 10.25 करोड़ रुपये का कारोबार कर पाई टाइगर-3 टाइगर-3 ने भारत में अब तक 224.50 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है

World Cup Final: ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हारने का गम जितना टीम इंडिया को है, उतना ही गम क्रिकेट फैंस को भी है। लेकिन, बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान को टीम इंडिया की हार का गम दोगुना है। क्योंकि, रविवार को उनकी फिल्म टाइगर-3 ने घुटने टेक दिए। रविवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए फाइनल मैच के चलते सलमान की टाइगर-3 को दर्शक नहीं मिले। जिसके चलते फिल्म की कमाई में काफी गिरावट आई है।

#Tiger3 lost out on a major chunk of biz due to #INDvsAUS match… The biz, post noon, got massively dented for this reason… [Week 2] Fri 13 cr, Sat 18.25 cr, Sun 10.25 cr. Total: ₹ 224.50 cr. #India biz. #Hindi version. #Boxoffice #Tiger3 [ #Tamil + #Telugu ; Week 2] Fri 25… pic.twitter.com/HOKtmcx7eu

इस संबंध में फिल्म समीक्षक तरण आर्दश ने जानकारी दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एकाउंट एक्स पर टाइगर-3 के कलेक्शन से संबंधित आकड़े जारी किए। उन्होंने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए फाइनल की वजह से सलमान की टाइगर-3 के कारोबार पर असर पड़ा है।

What happened on Saturday when there was no WC match?



Saturday (No Laxmi Puja + No World Cup Game + weekend holiday) - 18cr



WC is only an excuse, when there was no WC match #Tiger3 couldn't even touch 20cr mark with highest ticket rates ever!



Jawan & Pathaan were scoring 50cr+… pic.twitter.com/9rSdWTZ7ik