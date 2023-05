ASUR 2 का इंतजार हुआ खत्म, जियो सिनेमा पर इस दिन रिलीज हो रही रोमांचक सीरीज

Highlights ‘असुर’ का पहला सीजन 2020 में आया था। दूसरा सीजन एक जून से ओटीटी मंच ‘जियोसिनेमा’ पर प्रसारित किया जाएगा।

मुंबईः क्राइम थ्रिलर सीरीज ‘असुर’ का दूसरा सीजन एक जून से ओटीटी मंच ‘जियोसिनेमा’ पर प्रसारित किया जाएगा। ओनी सेन के निर्देशन में बने ‘असुर 2’ में बरुन सोबती, अरशद वारसी, अमेय वाघ और रिद्धि डोगरा दूसरे सीजन से भी नजर आएंगे।

पहला सीजन 2020 में आया था। सीरीज निर्माताओं के अनुसार, ‘असुर’ का दूसरा सीजन एक जून से ओटीटी मंच ‘जियोसिनेमा’ पर प्रसारित किया जाएगा। ‘ओवर द टॉप’ (ओटीटी) मंच पर इंटरनेट के माध्यम से फिल्म व अन्य डिजिटल सामग्री (कंटेंट) उपलब्ध कराई जाती है।

Get ready to embrace your dark side as ASUR returns.
#Asur2OnJioCinema streaming free, 1 June onwards.