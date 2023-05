साराभाई Vs साराभाई की 'जैस्मिन' वैभवी उपाध्याय का 32 साल की उम्र में निधन, हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे का हुईं शिकार

By विनीत कुमार | Published: May 24, 2023 07:53 AM

टीवी सीरियल साराभाई Vs साराभाई में 'जैस्मिन' का किरदार निभाने वाली टीवी एक्ट्रेस वैभवी उपाध्याय अब इस दुनिया में नहीं रहीं। एक सड़क हादसे में उनका निधन हो गया। वह 32 साल की थीं। उनका अंतिम संस्कार आज किया जाएगा।

वैभवी उपाध्याय का 32 साल की उम्र में निधन (फोटो- इंस्टाग्राम)