सोनाली कुलकर्णी के लड़कियों के 'आलसी' कहने पर भड़की उर्फी जावेद, बोलीं- "अमीर पति चाहने में गलत क्या है?"

मुंबई: अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी का हाल ही में भारतीय महिलाओं को 'आलसी' कहने का वीडियो सामने आने के बाद उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उनके बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उनके बयान को लेकर कई लोगों ने आपत्ति जताई है।

इस बीच टीवी सीरियल एक्ट्रेस उर्फी जावेद ने सोनाली के बयान पर नाराजगी जताते हुए अपनी बात कही है। उर्फी ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा, "कितने असंवेदनशील हैं, आपने जो भी कहा, आप आधुनिक समय की महिलाओं को आलसी कह रही हैं जब वे अपने काम के साथ-साथ घर के कामों को भी एक साथ संभाल रही हैं... अच्छा कमाने वाला पति चाहने में क्या बुराई हैं?"

How insensitive , whatever you said !

You’re calling modern day women lazy when they are handling their work as well as household chores together ?

What’s wrong in wanting a husband whose earning good ? Men for centuries only saw women as child vending machine and yes the main… https://t.co/g1rQGyuSDg