Tu Jhoothi Main Makkaar Collection Day 7: रणबीर कपूर और श्रद्धा की फिल्म ने सातवें दिन किया 80 करोड़ से ज्यादा का कारोबार, क्या 100 का आंकड़ा छूने में कामयाब होगी मूवी?

Highlights रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म ने सातवें दिन कमाए 80 करोड़ से अधिक 'तू झूठी मैं मक्कार' फिल्म के जल्द 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने की उम्मीद है 'तू झूठी मैं मक्कार' में पहली बार दर्शकों को श्रद्धा और रणबीर की जोड़ी देखने को मिली है

Tu Jhoothi Main Makkaar Collection Day 7: बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म 'तू झूठी मैं मक्कार' बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों के बीच अपना जादू कायम करने में बनी हुई है। फिल्म ने सातवें दिन भारत में करीब 80 करोड़ रुपये की कमाई की है।

इसी के साथ फिल्म से उम्मीद की जा रही है कि ये इस हफ्ते के आखिर तक 100 करोड़ रुपये के क्लब में पहुंच सकती है। हालांकि, फिल्म की कमाई की रफ्तार काफी धीमी है और सोमवार को फिल्म की कमाई में बड़ी गिरावट देखी गई, फिर भी यह अपने कलेक्शन से साथ स्थिर रही है।

#TuJhoothiMainMakkaar remains strong… The core markets [#Mumbai, #Delhi, #NCR, #Bengaluru] continue to hold at steady levels… Wed 15.73 cr, Thu 10.34 cr, Fri 10.52 cr, Sat 16.57 cr, Sun 17.08 cr, Mon 6.05 cr, Tue 6.02 cr. Total: ₹ 82.31 cr. #India biz. #TJMMpic.twitter.com/30LW2sJZRh