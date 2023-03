Tu Jhoothi Main Makkaar Box Office Collection Day 1: रणबीर-श्रद्धा की फिल्म की शानदार ओपनिंग, फिल्म ने पहले दिन कमाए इतने करोड़

Highlights रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की नई फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आ रही है रणबीर की फिल्म तू झूठी मैं मक्कार ने बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ की कमाई करते हुए पहले दिन अपना प्रदर्शन अच्छा रखा है ऐसा पहली बार है जब दर्शकों ने रणबीर और श्रद्धा की जोड़ी देखी है

मुंबई: बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की नई फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग हुई है। फिल्म की कमाई को देखते हुए ये साफ है कि फैन्स को रणबीर और श्रद्धा की जोड़ी खूब पसंद आ रही है। निर्माता लव रंजन द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होली के दिन 8 मार्च को रिलीज की गई थी।

फिल्म की रिलीज के महज एक दिन बाद ही इसने बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखाते हुए 15.73 करोड़ की कमाई की है। 'तू झूठी मैं मक्कार' ने शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा की फिल्म जब हैरी मेट सेजल के पहले दिन के आंकड़ों को पार करने के बाद भारत में एक रोमांटिक-कॉमेडी (रोम-कॉम) के लिए एक बेहतरीन ऑपनिंग है।

#TuJhoothiMainMakkaar does VERY WELL on Day 1… Got a boost due to #Holi festivities in several states, but lost out on substantial chunk of biz where #Holi was celebrated a day early [#Mumbai; working day]… Wed ₹ 15.73 cr. #India biz. pic.twitter.com/5Ggnczlfgk