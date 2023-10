Tiger 3 Trailer Out Now: 'टाइगर 3' का ट्रेलर ऑउट, कैट्रीना कैफ की इस एक्शन सीन पर यूजर कर रहे हैं कमेंट्स

Highlights 'टाइगर 3' ट्रेलर ऑउट होते ही सोशल मीडिया पर वायरल इसमें केट्रीना कैफ टॉवल में फाइट करती हुई नजर आ रही हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूजर इस दृश्य पर खूब कमेंट कर रहे हैं

नई दिल्ली: 'टाइगर 3' के ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने की वजह काफी अहम हैं क्योंकि इसमें केट्रीना कैफ टॉवल में फाइट करती हुई नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूजर इस दृश्य पर अब कमेंट कर रहे हैं।

यह लगभग पांच मिनट का एक्शन मोड है, जिसमें वो हमलावर महिला से दो-दो हाथ करती हुई नजर आ रही है। उनका यही एक्शन ट्रेलर के आते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो रहा है। इसपर यूजर कुछ इस तरह कमेंट कर रहे हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रजत नाम के यूजर ने लिखा, "कैटरीना कैफ का एक्शन बेजोड़ है"।

वहीं, दूसरे यूजर ने एक्स पर ट्रेलर का वीडियो शेयर कर कहा, "यह टॉवल फाइट हर किसी के होश उड़ा देगी"

'टाइगर 3' में दर्शकों का ध्यान अपनी ओर करने के लिए सलमान खान ने बॉडीबिल्डिंग, मेकअप पर महीनों काम किया। लेकिन, कैटरीना ने सिंपल टॉवल फाइट ने सारी लाइमलाइट बटोर ली।

Salman Khan spent months on bodybuilding, make-up and body double to get attention in Tiger 3.



Meanwhile Katrina with simple towel scene took all the limelight.#Tiger3Trailerpic.twitter.com/nzvdxIDuys