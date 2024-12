The Sabarmati Report: पीएम मोदी ने कैबिनेट सहयोगियों के साथ देखी ‘द साबरमती रिपोर्ट’?, देखें वीडियो

Highlights धार्मिक समारोह में भाग लेने के बाद अयोध्या से लौट रहे 59 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने की घटना के पीछे की सच्चाई को उजागर करने का दावा किया गया। 'द साबरमती रिपोर्ट' में मैसी के अलावा राशि खन्ना और रिद्धि डोगरा मुख्य भूमिका में हैं।

The Sabarmati Report: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संसद पुस्तकालय भवन के बालयोगी सभागार में सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों के अलावा अपने मंत्रिमंडल के कई सदस्यों के साथ फिल्म 'द साबरमती रिपोर्ट' देखी। विक्रांत मैसी अभिनीत फिल्म देखी। धीरज सरना द्वारा निर्देशित इस फिल्म में 27 फरवरी, 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने की घटना के पीछे की सच्चाई को उजागर करने का दावा किया गया है, जिसमें एक धार्मिक समारोह में भाग लेने के बाद अयोध्या से लौट रहे 59 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी।

#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi watched the film 'The Sabarmati Report' at Balyogi Auditorium in Parliament today. Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and other MPs also watched the film with the PM. The cast of the film also joined them at… pic.twitter.com/MenCg66pZ9 — ANI (@ANI) December 2, 2024

#WATCH | Delhi: After watching his film 'The Sabarmati Report' with Prime Minister Narendra Modi, Actor Jeetendra says, "I told PM Modi that I have spent 50 years in the film industry and for the first time because of my daughter, I have watched a movie with PM. PM Modi told me… pic.twitter.com/kdkiA8cg4B— ANI (@ANI) December 2, 2024

पन्द्रह नवंबर को रिलीज हुई 'द साबरमती रिपोर्ट' में मैसी के अलावा राशि खन्ना और रिद्धि डोगरा मुख्य भूमिका में हैं। मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और भाजपा के सहयोगी जीतन राम मांझी सहित अन्य लोग शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मथुरा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी ने 'द साबरमती रिपोर्ट' को 'शानदार फिल्म' बताते हुए कहा कि इसके प्रदर्शन से जो सच्चाई हम सभी से छिपाई गई थी, वह उजागर हुई है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म के आने के बाद कई गलतफहमियां दूर हुई हैं।

#WATCH | Delhi: On the film 'The Sabarmati Report', BJP MP Mayank Nayak says, "The movie has done the work of bringing out the truth in front of the world. The truth cannot be defeated...Various attempts were made to malign the image of PM Modi, Gujarat government...After… pic.twitter.com/iWv4MPVWOD — ANI (@ANI) December 2, 2024

#WATCH | Delhi: After watching her film 'The Sabarmati Report' with Prime Minister Narendra Modi, actor Raashii Khanna says, "We have watched the movie a number of times but today was very special as we got to watch it with the Prime Minister... It's a surreal feeling. It's a… pic.twitter.com/XAGycqAxPe— ANI (@ANI) December 2, 2024

एकता कपूर द्वारा निर्मित एवं धीरज सरना द्वारा निर्देशित 'द साबरमती रिपोर्ट' 15 नवंबर को रिलीज हुई थी। यह वर्ष 2002 के गोधरा कांड पर आधारित फिल्म है। संसद के शीतकालीन सत्र में भाग लेने के बाद हेमा मालिनी अचानक रविवार को मथुरा पहुंचीं और रूपम सिनेमा हॉल में 'द साबरमती रिपोर्ट' फिल्म देखी। फिल्म देखने के बाद उन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा, ''यह बहुत अच्छी फिल्म है।

#WATCH | Delhi: After watching the film 'The Sabarmati Report', BJP MP Kangana Ranaut says, "It is a very important film... It is our country's history and the previous government hid facts from the people. The film shows how people played politics in such a grave situation back… pic.twitter.com/Tnfi54kbXp — ANI (@ANI) December 2, 2024

इसमें दिखाया गया है कि वास्तव में क्या हुआ था।'' भाजपा सांसद ने कहा, ''लोगों को अब तक इस घटना (गोधरा कांड) के बारे में बहुत ही गलतफहमियां थीं, कहा जा रहा था कि यह एक दुर्घटना थी। लेकिन, इस फिल्म से मालूम पड़ता है कि ऐसा नहीं था। हम सब जानते हैं कि कई वर्षों से इस सच्चाई को छिपाकर रखा गया था। फिल्म ने सब उजागर कर दिया है।''

#WATCH | Delhi: After watching his film 'The Sabarmati Report' with Prime Minister Narendra Modi, actor Vikrant Massey says, "I watched the film with Prime Minister and all cabinet ministers and many MPs. It was a special experience. I will still not be able to express it in… pic.twitter.com/htzbo6ayaJ — ANI (@ANI) December 2, 2024

उन्होंने फिल्म निर्माता एकता कपूर के प्रयास एवं कलाकार विक्रांत मैसी के अभिनय की तारीफ भी की। हेमा ने बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों के संबंध में कहा, ''जो हो रहा है वह अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने सरकार से इस बारे में कहा है। प्रधानमंत्री से भी इस पर बात की है। सरकार भी इस पर काम कर रही है।''

अभिनेत्री ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि ताज्जुब है कि इतने वर्षों से सभी (हिन्दू-मुसलमान) मिलजुल कर रह रहे थे। अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ बदल गया। हर बार हिन्दुओं को ही निशाना बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों के बाद गोधरा अग्निकांड पर आधारित फिल्म 'द साबरमती रिपोर्ट' को उत्तराखंड में भी कर मुक्त किया जाएगा था।

Web Title: The Sabarmati Report PM Modi his Cabinet colleagues watch see video Amit Shah, Rajnath Singh, Nitin Gadkari and Jitan Ram Manjhi