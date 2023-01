शाहरुख खान ने क्रिकेटर ऋषभ पंत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की, कहा- इंशाअल्लाह वह जल्द ही ठीक हो जाएंगे

Highlights बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने ऋषभ पंत के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। एक फैन ने ट्वीट करते हुए शाहरुख खान से कहा था कि वो पंत को उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए शुभकामनाएं भेजें। इसपर जवाब देते हुए अभिनेता ने कहा कि इंशाअल्लाह वह जल्द ही ठीक हो जाएंगे।

मुंबई: मशहूर बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान दीपिका पादुकोण के साथ अपनी आगामी फिल्म पठान को लेकर चर्चा का विषय बने हुए हैं। वह अपनी स्पष्टवादी और मजाकिया अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं और अक्सर ट्विटर पर #AskSRK सेशन के जरिए फैंस के साथ बात करते हैं। इसी क्रम में खान ने बुधवार को ट्विटर के जरिए फैंस से बात की। इस दौरान उन्होंने क्रिकेटर ऋषभ पंत के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

दरअसल, एक फैन ने ट्वीट करते हुए शाहरुख खान से कहा था कि वो पंत को उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए शुभकामनाएं भेजें। इसपर जवाब देते हुए अभिनेता ने कहा कि इंशाअल्लाह वह जल्द ही ठीक हो जाएंगे। वह एक लड़ाकू और बहुत टफ लड़का है।" बता दें कि पंत अपनी कार में अकेले थे जब उनकी मर्सिडीज जीएलई कार सुबह करीब साढ़े पांच बजे दिल्ली-हरिद्वार हाईवे पर डिवाइडर रेलिंग से टकरा गई थी।

Inshaallah he will be well soon. He is a fighter and a very tough guy. https://t.co/Z0aiecasPo