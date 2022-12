शाहरुख खान ने मक्का में किया उमराह, फैंस ने बरसाया प्यार, देखें वायरल तस्वीरें

Highlights इंटरनेट पर वायरल हो रही तस्वीरों में शाहरुख को लोगों से घिरा देखा जा सकता है। तस्वीरों मे शाहरुख को सफेद पहनावा (एहराम) और एक नकाब में उमराह (मक्का की एक इस्लामी तीर्थयात्रा) करते हुए देखे जा सकते हैं।

शाहरुख खान ने मक्का (सऊदी अरब) में पवित्र उमराह किया जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। सुपरस्टार की कई तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं जिसमें वह एक सफेद पहनावा (एहराम) और एक नकाब में उमराह (मक्का की एक इस्लामी तीर्थयात्रा) करते हुए देखे जा सकते हैं।

इंटरनेट पर वायरल हो रही तस्वीरों में शाहरुख को लोगों से घिरा देखा जा सकता है। शाहरुख के प्रशंसक तस्वीरों को शेयर कर रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी हर दुआ कबूल करे...इंशाअल्लाह," जबकि अन्य ने लिखा, "माशाअल्लाह (खूबसूरत)।"

Bollywood Actor Shah Rukh Khan @iamsrk performed Umrah in #Mecca today.



May Allah swt accept his umrah, Ameen. #ShahRukhKhan@SRKUniversepic.twitter.com/vPTKUSwKE6