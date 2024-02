'एनिमल' के हिट होने के बाद शाहिद कपूर के मैसेज का इंतजार कर रहें संदीप रेड्डी वांगा, निर्देशक ने एक्टर को लेकर कही ये बात

मुंबई:रणबीर कपूर स्टारर फिल्म एनिमल हिट होने के बाद से सुर्खियों में बनीं हुई है। फिल्म के निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा अपनी एनिमल के सुपरहिट होने के बाद से अपने विवादास्पद बयानों के कारण खबरों में बनए हुए हैं। इस बीच, निर्देशक का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल, संदीप रेड्डी ने हाल ही में एक मीडिया संस्थान को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि वह शाहिद कपूर के मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। निर्देशक ने कहा कि करण जौहर को 'कबीर सिंह' के साथ एनिमल भी पसंद आई और यह हैरानी भरा था।

एक गोलमेज कार्यक्रम में, करण जौहर ने एनिमल के लिए संदीप रेड्डी वांगा की प्रशंसा करते हुए इसे 2023 की "सर्वश्रेष्ठ" फिल्म बताया था, जिसे उन्होंने "फ्रंट-फुटेड, बिल्कुल दृढ़ विश्वास-आधारित कथा, व्याकरण को तोड़ने, मिथकों को तोड़ने और" के लिए पसंद किया था। मुख्यधारा सिनेमा में आप जो कुछ भी मानते हैं उसे तोड़ना।

इस बारे में जब एक इंटरव्यू में वांगा से पूछा गया तो वह हैरान थे और यह देखते हुए कि जौहर की अपनी संवेदनाएं कितनी अलग हैं। उन्होंने मुझे कबीर सिंह के दौरान भी मैसेज किया था और इंस्टाग्राम पर कबीर सिंह के लिए एक लंबा मैसेज डाला था कि उन्हें फिल्म बहुत पसंद है। उसे वास्तव में यह पसंद आया, यहां तक कि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि वह कबीर को पसंद करेगा, लेकिन जब उसने ऐसा किया, तो मुझे उम्मीद थी कि वह एनिमल को भी पसंद करेगा, जो उसने किया। हालांकि, कबीर सिंह के स्टार शाहिद कपूर ने शायद अभी तक एनिमल नहीं देखी है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि उन्हें उनसे कोई संदेश क्यों नहीं मिला है।

करण जौहर के अलावा, वांगा को अर्जुन रेड्डी के स्टार विजय देवराकोंडा भी इस सूची में शामिल हैं जिन्होंने उन्हें फिल्म को लेकर बधाई दी। बॉलीवुड की कई हस्तियों ने वांगा को एनिमल के लिए ढेरों बधाई दी लेकिन शाहिद कपूर की ओर से मैसेज न आने पर संदीप रेड्डी ने हैरानी जताई।

वांगा ने कहा कि विजय ने उन्हें संदेश भेजा कि उन्हें फिल्म "पसंद" है, लेकिन उन्होंने उनके साथ दोबारा काम करने के गुप्त उद्देश्य से ऐसा नहीं किया। हमारे मन में हमेशा यह बात रहती है कि हमें फिर से काम करना है लेकिन ऐसा नहीं है कि वह मुझे तुरंत बुला लेंगे क्योंकि मेरी फिल्म हिट हो गई है। विजय और मैं नियमित रूप से संपर्क में हैं, हम फोन पर बात करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके कबीर सिंह स्टार शाहिद कपूर एनिमल के बाद उनके पास पहुंचे, तो निर्देशक ने बस जवाब दिया, "शायद उन्होंने अभी भी फिल्म नहीं देखी है।"

