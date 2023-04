सलमान खान को एक बार फिर मिली जान से मारने की धमकी, कॉलर ने कहा- 30 अप्रैल को कर दूंगा हत्या, जांच जारी

Highlights सलमान खान को रॉकी भाई नाम के एक कॉलर से जान से मारने की नई धमकी मिली है। कॉलर राजस्थान के जोधपुर की रहने वाला है और वहां गौ रक्षक है। मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को रॉकी भाई नाम के एक कॉलर से जान से मारने की नई धमकी मिली है। खबरों के मुताबिक रॉकी राजस्थान के जोधपुर की रहने वाला है और वहां गौ रक्षक है। उसने कथित तौर पर 30 अप्रैल को सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी है।

एएनआई ने मुंबई पुलिस के हवाले से बताया, "कल पुलिस नियंत्रण कक्ष में प्राप्त एक कॉल में राजस्थान के जोधपुर के रॉकी भाई के रूप में पहचाने जाने वाले एक व्यक्ति ने 30 अप्रैल को अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। आगे की जांच चल रही है।"

In a call received at Police Control Room yesterday, a man who identified himself as Roki Bhai from Rajasthan's Jodhpur threatened to kill actor Salman Khan on April 30. Further investigation underway: Mumbai Police