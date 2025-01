Saif Ali Khan Attacked: सैफ के घर में हमले से पहले शाहरुख के मन्नत में घुसने की कोशिश कर रहा था आरोपी, कड़ी सुरक्षा के कारण हुआ नाकाम

Saif Ali Khan Attacked: एक्टर सैफ अली खान के घर में घुसकर उनपर हमला करने वाले हमलावर को लेकर नए-नए खुलासे हो रहे है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है और उसे पूछताछ के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन लाया गया है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि वह सीसीटीवी फुटेज में देखा गया घुसपैठिया है और अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

हालांकि, पुलिस अधिकारियों ने अभी तक शुरुआती जानकारी की पुष्टि नहीं की है। मुंबई के बांद्रा पश्चिम इलाके में अभिनेता सैफ अली खान के घर में चोरी की कोशिश की जांच में गुरुवार से कई मोड़ आए हैं।

अब, एक रिपोर्ट में शहर की पुलिस के हवाले से कहा गया है कि क्वाड्रुप्लेक्स, जहां अभिनेता अपनी अभिनेत्री-पत्नी करीना कपूर खान और बच्चों तैमूर और जेह के साथ रहते हैं, के अंदर या बाहर कोई निगरानी कैमरा नहीं था।

इससे घुसपैठिए की हरकतों का पता लगाना असंभव हो गया। पुलिस अधिकारी के अनुसार कहा, "आगंतुकों की निगरानी करने या किसी आपात स्थिति का जवाब देने के लिए प्रवेश द्वार पर या फ्लैट के अंदर कोई निजी गार्ड तैनात नहीं था। बिल्डिंग सोसाइटी के पास भी परिसर में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले व्यक्तियों को ट्रैक करने के लिए रजिस्टर लॉगबुक की कमी थी।"

गुरुवार की सुबह बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर चोरी की कोशिश के दौरान छह बार चाकू से वार किया गया। लीलावती अस्पताल के एक डॉक्टर, जहां हमले के बाद सैफ अली खान की सर्जरी हुई थी। न्यूज18 के अनुसार, अगर उनकी पीठ से निकाला गया चाकू का ढाई इंच का हिस्सा एक मिलीमीटर भी अंदर चला जाता, तो अभिनेता की जान को खतरा हो सकता था।

