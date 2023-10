Israel-Hamas War: 'इस पागलपन को रोकना होगा इससे पहले कि यह हमें लील जाए', रवीना टंडन ने जारी जंग के बीच की अपील

Highlights इजराइली लड़ाकू विमान लगातार गाजा पर बम बारी कर रहे हैं इस युद्ध से दुनिया भर की हस्तियां चिंतित रवीना टंडन ने भी जंग को रोकने की अपील की

Israel-Hamas War: हमास के हमले के बाद प्रतिक्रिया स्वरूप इजराइली लड़ाकू विमान लगातार गाजा पर बम बारी कर रहे हैं। इस युद्ध से दुनिया भर के नेताओं के साथ कला क्षेत्र की हस्तियां भी चिंतित हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन ने इजरायल और हमास के बीच बढ़ते संघर्ष पर अपनी राय रखी है। बेहतर कल की आशा व्यक्त करते हुए रवीना टंडन ने इस जंग को रोकने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि युद्ध से कई निर्दोष जिंदगियां प्रभावित हो रही हैं।

रवीना टंडन ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, "यह युद्ध अब खतरनाक स्तर तक पहुंच रहा है। विश्व स्तर पर लोगों को विभाजित कर रहा है। यह मानवता को धर्म के खिलाफ और धर्म को मानवता के खिलाफ कर रहा है। इस पागलपन को हम सभी को रोकना होगा इससे पहले कि यह हमें लील जाए। मैं प्रार्थना करती हूं कि कुछ हस्तक्षेप किया जाएगा। आशा है कि आंतरिक और बाहरी खतरों के बारे में कुछ एहसास होगा।"

This War, is now reaching alarming proportions . Dividing People globally. Humanity against Religion , and religion over Humanity . This madness has to stop before it takes all of us . I pray for some intervention. Hope the world wakes up to what it faces in the future. Hope some…