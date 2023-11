रश्मिका मंदाना ने वायरल डीपफेक वीडियो पर दी प्रतिक्रिया, बेहद डरावना बताया

Highlights अमिताभ बच्चन ने इस पर आपत्ति जताते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की रश्मिका मंदाना ने वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देने के लिए एक्स का सहारा लिया मामला इतना बढ़ा कि केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को भी प्रतिक्रिया देनी पड़ी

Rashmika Mandanna Viral Deepfake Video: सोशल मीडिया पर अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का एक डीप फेक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में काली पोशाक पहने एक महिला को लिफ्ट में प्रवेश करते देखा जा सकता है। हालांकि ये वीडियो किसी और का है और इससे छेड़छाड़ करके अभिनेत्री रश्मिका मंदाना जैसा दिखाया गया है।

डीपफेक वीडियो का मामसा तब चर्चा में आया जब बॉलीवुड आइकन अमिताभ बच्चन ने इस पर आपत्ति जताते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की। अब खुद रश्मिका मंदाना ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है।

🚨 There is an urgent need for a legal and regulatory framework to deal with deepfake in India. You might have seen this viral video of actress Rashmika Mandanna on Instagram. But wait, this is a deepfake video of Zara Patel. This thread contains the actual video. (1/3) pic.twitter.com/SidP1Xa4sT

रश्मिका मंदाना ने वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देने के लिए एक्स का सहारा लिया, उन्होंने लिखा, "मुझे इसे साझा करते हुए वास्तव में दुख हो रहा है और मुझे मेरे फैलाए जा रहे डीपफेक वीडियो के बारे में बात करनी है। यह हर किसी के लिए एक चिंताजनक स्थिति है। ईमानदारी से कहूं तो, ऐसा कुछ न केवल मेरे लिए, बल्कि हममें से हर एक के लिए बेहद डरावना है। आज तकनीक का दुरुपयोग किया जा रहा है और इसकी वजह से बहुत अधिक नुकसान हो सकता है।"

I feel really hurt to share this and have to talk about the deepfake video of me being spread online.



Something like this is honestly, extremely scary not only for me, but also for each one of us who today is vulnerable to so much harm because of how technology is being misused.…