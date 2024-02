पॉर्न स्टार जॉनी सिंस के साथ रणवीर सिंह बोल्ड केयर विज्ञापन ने इंटरनेट पर मचाया हंगामा, देखें वीडियो

Highlights रणवीर सिंह बोल्ड केयर नामक एक पुरुष स्वास्थ्य ब्रांड के विज्ञापन में पॉर्न स्टार जॉनी सिन्स के साथ दिखाई दिए विज्ञापन में सास-बहू ड्रामा का देसी ट्विस्ट है, जिसका वीडियो इंटरनेट पर हंगामा मचा रहा है यह विज्ञापन एक भारतीय परिवार पर आधारित है जैसा कि दैनिक धारावाहिकों में प्रस्तुत किया जाता है

नई दिल्ली: बॉलीवुड के सुपरस्टार रणवीर सिंह बोल्ड केयर नामक एक पुरुष स्वास्थ्य ब्रांड के विज्ञापन में पॉर्न स्टार जॉनी सिन्स के साथ दिखाई दिए। विज्ञापन में सास-बहू ड्रामा का देसी ट्विस्ट है, जिसका वीडियो इंटरनेट पर हंगामा मचा रहा है। पुरुषों के यौन स्वास्थ्य के इर्द-गिर्द घूमते बोल्ड केयर विज्ञापन में भारतीय टीवी धारावाहिक नाटक के देसी-ट्विस्ट ने नेटिज़न्स को हंसने का मौका दिया है।

यह विज्ञापन एक भारतीय परिवार पर आधारित है जैसा कि दैनिक धारावाहिकों में प्रस्तुत किया जाता है। विज्ञापन में संयुक्त परिवार नाटक और सबसे आम सास-बहू झगड़ा भी शामिल है। अत्यधिक नाटकीय पृष्ठभूमि संगीत और धीमी गति वाले दृश्य विज्ञापन में आवश्यक भारतीय टीवी धारावाहिक तत्व जोड़ते हैं। बोल्ड केयर विज्ञापन में रणवीर सिंह और जॉनी सिंस को भाई-भाई के रूप में दिखाया गया है। जहां जॉनी सिंस को नीला कुर्ता और सुनहरी जैकेट पहने देखा जा सकता है, वहीं सिंह ने लंबे बालों के साथ मैरून कुर्ता पहना हुआ है।

विज्ञापन की शुरुआत में रणवीर सिंह अपने भाई जॉनी की पत्नी से पूछते हैं कि वह उनका घर क्यों छोड़ रही हैं। सवाल पर पत्नी ने जो जवाब दिया उससे घर के सभी सदस्य हैरान रह गए। धीमी गति वाले नाटक का एक कैप्सूल (पुरुषों के यौन स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए) की मदद से सुखद अंत होता है।

