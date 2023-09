'जेलर' की बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई के बाद रजनीकांत बने सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड एक्टर, फिल्म ने की इतने करोड़ की कमाई

Highlights जेलर ने कमाई के मामले में तोड़े सारे रिकॉर्ड रजनीकांत बने सबसे ज्यादा पेड एक्टर फिल्म ने अब तक देश में 328.2 करोड़ रुपये की कमाई की।

मुंबई: बॉलीवुड और टॉलीवुड के सुपरस्टार रजनीकांत की हालिया फिल्म जेलर बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। फिल्म ने रिलीज के बाद से ही फैन्स के दिलों में अपनी जगह बना ली है और सिनेमाघरों में दर्शकों की काफी भीड़ है।

फिल्म ने रिलीज के 22 दिनों के भीतर ही देश में 328 करोड़ की बंपर कमाई की है। वहीं, दुनियाभर में फिल्म ने 650 करोड़ की कमाई की ओर बढ़ रही है।

फिल्म व्यापार विश्लेषक मनोबाला विजयबालन ने एक्स पर ट्वीट के जरिए सूचना दी कि फिल्म जेलर के बाद रजनीकांत देश के सबसे ज्यादा पेमेंट पाने वाले एक्टर बन गए हैं।

हाल ही फिल्म के प्रोड्यूसर कलानिधि मारन ने रजनीकांत से मुलाकात की और उन्हें फिल्म का प्रॉफिट शेयरिंग चेक सौंपा है। जानकारी के अनुसार, उन्हें यह चेक 100 करोड़ रुपये का दिया गया है।

Info coming in that, the envelope handed over by Kalanithi Maran to superstar #rajinikanth contains a single cheque amounting ₹1⃣0⃣0⃣ cr from City Union Bank, Mandaveli branch, Chennai.



This is a #Jailer profit sharing cheque which is up & above the already paid… pic.twitter.com/I6TF6p4SvL