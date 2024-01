Pran Pratishtha Ceremony: अभिनेता रणदीप हुडा को राम मंदिर के 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह में शामिल होने का मिला निमंत्रण

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुडा को 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। राम मंदिर के इस भव्य कार्यक्रम के तहत अन्य फिल्म जगत की अन्य हस्तियों को भी न्यौता दिया गया है। इन हस्तियों में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, अक्षय कुमार, रजनीकांत जैसे बड़े कलाकारों का नाम हैं।

Actor Randeep Hooda receives an invitation to attend the 'Pran Pratishtha' ceremony of Ram Temple on January 22nd in Ayodhya, Uttar Pradesh. pic.twitter.com/L81rmdEGtP