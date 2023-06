फिल्म 'द फ्लैश' में बैरी के कमरे में दिखा हनुमान जी का पोस्टर, यूजर्स ने फिल्म 'आदिपुरुष' को लपेटा

Highlights फिल्म 'द फ्लैश' अलग-अलग कारणों से ट्विटर पर सुर्खियां बटोर रही है यह एक सुपरहीरो फिल्म है जो इसी नाम के लोकप्रिय डीसी कॉमिक्स चरित्र पर आधारित है जबकि 'आदिपुरुष' 16 जून 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिसे मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं

नई दिल्ली: हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'द फ्लैश' अलग-अलग कारणों से ट्विटर पर सुर्खियां बटोर रही है। सोशल मीडिया पर यूजर्स द्वारा बैरी एलेन के कमरे में हनुमान जी के लगे एक पोस्टर को शेयर कर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहें और वे प्रभास की रामायण पर बनी फिल्म 'आदिपुरुष' को ट्रोल कर रहे हैं। फिल्म द फ्लैश में एज्रा मिलर मुख्य भूमिका में हैं। इसी बीच आदिपुरुष भी 16 जून 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिसकों दर्शकों के द्वारा मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं।

इस फिल्म के कई दृश्यों में हनुमान जी की फोटो बैरी एलेन के कमरे में दिखाई पड़ती है। एक यूजर ने फिल्म के इस दृश्य को शेयर करते हुए लिखा, कृपया द फ्लैश का उत्साहवर्धन करें। फ्लैश हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त है। एक दूसरे यूजर ने लिखा, यदि आपको आदिपुरुष का टिकट नहीं मिला, तो चिंता न करें। इसके बगल वाली स्क्रीन पर जाएं और द फ्लैश फिल्म में हनुमान भक्त द फ्लैश देखें। इसी प्रकार अन्य यूजर्स ने भी अपनी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं।

If you don't get tickets to Adipurush, don't worry.

Visit the screen next to it and watch Hanuman bhakt #TheFlash in #TheFlashMovie #JaiShriRam 🙏 🚩 pic.twitter.com/T9baf8K5PX — ⚡ (@GothamHero_) June 14, 2023

Barry Allen in #TheFlash has a poster of Hanuman Ji.... pic.twitter.com/98XYayF2bZ — Nikhil Kumar (@menikhilkr) June 15, 2023

Pov: you’re a hindu & watching flash then you saw lord Hanuman & you get more excited,, #TheFlash#TheFlashMoviepic.twitter.com/jOcwG4Zpe1 — b’ (@mfsiamb) June 15, 2023

बता दें कि 'द फ्लैश' एक सुपरहीरो फिल्म है जो इसी नाम के लोकप्रिय डीसी कॉमिक्स चरित्र पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन एंडी मुशिएती ने किया है और पटकथा क्रिस्टीना हॉडसन ने लिखी है। एज्रा मिलर ने बैरी एलन के रूप में वापसी की है। फिल्म में बैटमैन के रूप में माइकल कीटन, ब्रूस वेन/बैटमैन के रूप में बेन एफ्लेक और सुपरगर्ल के रूप में साशा कैले भी हैं।

