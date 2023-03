अभिनेता सतीश कौशिक के शव का हुआ पोस्टमार्टम, प्रारंभिक रिपोर्ट में शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं, कार्डियक अरेस्ट से हुई मौत

Highlights रिपोर्ट्स में कार्डियक अरेस्ट को अभिनेता की मृत्यु का कारण बताया गया है प्रारंभिक रिपोर्ट में शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी मौत पर ट्विटर के माध्यम से शोक व्यक्त किया है

नई दिल्ली: बॉलीवुड के हास्य कलाकार सतीश कौशिक के शव का पोस्टमार्टम गुरुवार को दिल्ली के एक हॉस्पिटल में पूरा हो चुका है। एएनआई से जुड़े एक सूत्र के मुताबिक, प्रारंभिक रिपोर्ट में शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं। रिपोर्ट्स में कार्डियक अरेस्ट को अभिनेता की मृत्यु का कारण बताया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस अभिनेता की मौत की जांच कर रही है।

उनके निधन की खबर ने हिंदी फिल्म उद्योग को सदमे में डाल दिया और कई लोगों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। अभिनेता को दिल दौरा उस समय पड़ा जब वह दिल्ली में कार में यात्रा कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। लेकिन डॉक्टर उन्हें बचान में नाकाम रहे। वह 66 वर्ष के थे। गुरुवार को उनका पार्थिव शरीर मुंबई लाया जाएगा। सतीश कौशिक ने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की और हिंदी सिनेमा में अभिनय किया। उन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन भी किया।

अभिनेता की मौत पर पीएम मोदी ने जताया शोक

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को दिग्गज अभिनेता सतीश कौशिक के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि वह एक रचनात्मक प्रतिभा थे, जिन्होंने अपने अद्भुत अभिनय और निर्देशन की बदौलत सभी का दिल जीता।

मोदी ने एक ट्वीट में कहा, "प्रख्यात फिल्मी हस्ती सतीश कौशिक के असामयिक निधन से दुखी हूं। वह एक रचनात्मक प्रतिभा थे, जिन्होंने अपने अद्भुत अभिनय और निर्देशन की बदौलत सभी का दिल जीता। उनकी रचनाएं दर्शकों का मनोरंजन करती रहेंगी। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना।"

Pained by the untimely demise of noted film personality Shri Satish Kaushik Ji. He was a creative genius who won hearts thanks to his wonderful acting and direction. His works will continue to entertain audiences. Condolences to his family and admirers. Om Shanti.