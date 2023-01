पठान की एडवांस बुकिंग 20 करोड़ तक पहुंची, महामारी के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाली सबसे बड़ी फिल्म बनी

Highlights शाहरुख खान चार साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कब शाहरुख बड़े पर्दे पर वापसी करेंगे। फिल्म को सिद्धार्थ आनंद ने बनाया है।

मुंबई: शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म पठान फिल्म इंडस्ट्री को खुश कर दिया है। रिपोर्ट्स की मानें तो हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और अन्य शहरों में 25 और 26 जनवरी दोनों के लिए भारी एडवांस बुकिंग देखने को मिल रही है। बॉक्स ऑफिस एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि आने वाले दिनों में मुंबई और दिल्ली जैसे शहर भी रफ्तार पकड़ेंगे। पठान जाहिर तौर पर पहले ही 20 करोड़ रुपये बना चुकी है।

शाहरुख खान चार साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कब शाहरुख बड़े पर्दे पर वापसी करेंगे। फिल्म को सिद्धार्थ आनंद ने बनाया है। इसने ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर की एडवांस बुकिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहां तक ​​कि बॉक्स ऑफिस ट्रैकर Sacnilk Entertainment ने कहा है कि 20 करोड़ रुपये पहले ही हो चुके हैं।

Top Advance Booking @ National Chains for Opening Day!#Bahubali2: 6.50L#KGF2: 5.15L#War: 4.05 L#TOH: 3.46L #PRDP: 3.40 L#Pathaan: 3.25L (2 days to go) 💥#Bharat: 3.15L#Sultan: 3.10 L#Dangal: 3.05 L#Brahmastra: 3.02 L#Sanju: 2.94 L#TZH: 2.76 L#MissionMangal: 2.71 L