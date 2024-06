T20 World Cup 2024: ग्रुप-ए से भारत और मेजबान अमेरिका सुपर-8 में, पूर्व चैंपियन पाकिस्तान, आयरलैंड और कनाडा बाहर

Highlights T20 World Cup 2024: दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम के रूप में सुपर आठ चरण में शानदार प्रवेश किया। T20 World Cup 2024: पाकिस्तान (2 अंक) के पास आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं है। T20 World Cup 2024: यूएसए ने 2026 टी20 विश्व कप में भी स्थान सुनिश्चिुत किया।

T20 World Cup 2024: लो जी वहीं हुआ। फैंस भी बारिश से परेशान रहे और पूर्व चैंपियन पाकिस्तान आईसीसी टी20 विश्व कप से बाहर हो गई। बारिश के कारण यूएसए-आयरलैंड मैच रद्द होने के बाद पाकिस्तान आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप से बाहर हो गया। इस बीच विश्व कप मेजबान और अंडरडॉग यूएसए (5 अंक) ने ग्रुप 'ए' में भारत (6 अंक) के बाद दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम के रूप में सुपर आठ चरण में शानदार प्रवेश किया। पाकिस्तान (2 अंक) के पास आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं है। यूएसए ने 2026 टी20 विश्व कप में भी स्थान सुनिश्चिुत किया।

Lauderhill, Florida 📍



The toss between USA and Ireland has been delayed due to a wet outfield.#T20WorldCup | #USAvIRE | 📝: https://t.co/WpJ6oVQFeupic.twitter.com/urByXDc0TF — ICC (@ICC) June 14, 2024

Moments that led 🇺🇸 to #T20WorldCup history 👏



Read on ⬇️https://t.co/X3xPF6H1kY — ICC (@ICC) June 14, 2024

The fate of Group A is 🔒



USA advance to the Super Eight of the #T20WorldCup 2024 as they share a point each with Ireland 👏#USAvIREpic.twitter.com/NvlDPT0T0Y — ICC (@ICC) June 14, 2024

टी20 विश्व कप 2024 पाकिस्तान के जिंदा रहने की एकमात्र उम्मीद यही थी कि आयरलैंड सेंट्रल ब्रोवार्ड पार्क और ब्रोवार्ड काउंटी स्टेडियम में अमेरिका को हरा दे। पिछले कुछ दिनों में इन हिस्सों में भारी बारिश के कारण गीली आउटफील्ड के कारण मैच शुरू होने में देरी हुई। अब और इंतज़ार करने का कोई मतलब नहीं था। आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान का आखिरी ग्रुप 'ए' मैच अब बेकार हो गया है।

USA make history 👏



They qualify for the Super Eight of the #T20WorldCup 2024 🤩



All standings ➡️ https://t.co/2xst7AopLIpic.twitter.com/TIE5E5IOXw — ICC (@ICC) June 14, 2024

अंपायरों ने मैच रद्द कर दिया। फ्लोरिडा में भारत के आखिरी ग्रुप स्टेज मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। स्टेडियम में कम संख्या में मौजूद यूएसए प्रशंसकों के बीच जश्न मनाया। बाबर आज़म की पाकिस्तान को अपने अभियान के शुरुआती मैच में कमज़ोर यूएसए से हारने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। भारत से छह रन की हार ने गहरी कर दी। मंगलवार को कनाडा पर आसान जीत बहुत देर से मिली।