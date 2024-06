G7 शिखर सम्मेलन: पीएम मोदी ने आउटरीच सत्र को AI, टिकाऊ ऊर्जा, ग्लोबल साउथ पर किया संबोधित, कहा ये

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इटली में चल रहे जी7 शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र को संबोधित किया, जिसमें तकनीकी प्रगति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैश्विक दक्षिण में भारत की भूमिका और हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने यह सुनिश्चित करके प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण करने की आवश्यकता पर बल दिया कि यह समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे।

उन्होंने कहा, "हमें सामूहिक रूप से यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रौद्योगिकी का लाभ सभी वर्गों तक पहुंचे, समाज के प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता को उजागर किया जाए, सामाजिक असमानताओं को दूर करने में मदद की जाए और मानवीय क्षमताओं को सीमित करने के बजाय उनका विस्तार किया जाए। यह हमारी इच्छा ही नहीं जिम्मेदारी भी होनी चाहिए।"

प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय रणनीति तैयार करने वाले पहले कुछ देशों में से एक है और इस साल "एआई फॉर ऑल" मंत्र के साथ एआई मिशन शुरू किया। उन्होंने आगे कहा, "ग्लोबल साउथ के देश वैश्विक अनिश्चितताओं और तनाव का खामियाजा भुगत रहे हैं और भारत ने ग्लोबल साउथ के देशों की प्राथमिकताओं और चिंताओं को विश्व मंच पर रखना अपनी जिम्मेदारी समझा है।"

जलवायु परिवर्तन से निपटने पर, पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत "सीओपी के तहत की गई सभी प्रतिबद्धताओं को समय से पहले पूरा करने वाला पहला देश है, "उन्होंने कहा कि "हम 2070 तक नेट ज़ीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।"

पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा, "प्रौद्योगिकी के सर्वव्यापी उपयोग से पूरी चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाया गया है." तीसरी बार सत्ता में वापसी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "यह पूरे लोकतांत्रिक विश्व की जीत है." इससे पहले प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम से इतर विश्व नेताओं के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय बैठकें कीं।

पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। उन्होंने शिखर सम्मेलन स्थल पर अपने इतालवी समकक्ष जियोर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात की और दोनों नेताओं ने एक-दूसरे को नमस्ते कहकर बधाई दी और कुछ देर के लिए शुभकामनाओं का आदान-प्रदान किया।

साथ ही, कार्यक्रम स्थल पर पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस का अभिनंदन किया. उन्होंने पोप को भारत आने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि वह लोगों की सेवा करने और दुनिया को बेहतर बनाने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की प्रशंसा करते हैं। जी7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में भाग लेने के लिए पीएम मोदी आज इटली के अपुलीया पहुंचे। रिकॉर्ड तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने के बाद यह प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा है।

