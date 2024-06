G-7 Summit: इटली में पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस को लगाया गले, भारत आने का दिया न्योता; देखें वीडियो

G-7 Summit: इटली में आयोजित जी-7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के कई देशों के नेता एक मंच पर साथ आए हैं। इस बीच, शुक्रवार को जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान पोप फ्रांसिस के साथ अपने गर्मजोशी भरे गले मिलने की तस्वीर साझा की। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने 87 वर्षीय पोप को भारत आने का निमंत्रण दिया है। प्रधानमंत्री ने गर्मजोशी से मुलाकात की और पोप फ्रांसिस का हाल-चाल भी जाना। उन्होंने इस खास मुलाकात की झलकियां खुद साझा की जो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

पीएम मोदी को विश्वव्यापी कैथोलिक चर्च के प्रमुख के साथ हल्की-फुल्की बातचीत करते देखा गया। 87 वर्षीय पोप को इटली के बोर्गो एग्नाजिया में शिखर सम्मेलन स्थल पर एकत्रित विश्व नेताओं में से प्रत्येक का अभिवादन करने के लिए व्हीलचेयर पर ले जाया गया। पीएम मोदी ने जी7 आउटरीच सत्र में अपने भाषण के बारे में भी पोस्ट किया।

Met Pope Francis on the sidelines of the @G7 Summit. I admire his commitment to serve people and make our planet better. Also invited him to visit India. @Pontifex pic.twitter.com/BeIPkdRpUD

प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट किया, "जी7 आउटरीच सत्र में एआई और ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर बात की। कई विषयों पर प्रकाश डाला, खास तौर पर मानव प्रगति के लिए प्रौद्योगिकी के व्यापक पैमाने पर उपयोग पर। मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं में प्रौद्योगिकी के उदय ने साइबर सुरक्षा के महत्व की भी पुष्टि की है। इस बारे में बात की कि भारत अपनी विकास यात्रा के लिए एआई का किस तरह से लाभ उठा रहा है। यह महत्वपूर्ण है कि एआई पारदर्शी, सुरक्षित, सुलभ और जिम्मेदार बना रहे।"

गौरतलब है कि इस सत्र में जी7 के प्रतिभागियों और ग्लोबल साउथ के अन्य नेताओं ने भाग लिया, जिन्हें इस वर्ष के शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी द्वारा आमंत्रित किया गया था।

Spoke at the G7 Outreach Session on AI and Energy, Africa and Mediterranean. Highlighted a wide range of subjects, notably, the wide scale usage of technology for human progress. The rise of technology in various aspects of human life has also reaffirmed the importance of cyber… pic.twitter.com/lafxE4aJos