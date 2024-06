G7 समिट में जेलेंस्की, मेलोनी, मैक्रॉन और पोप से पीएम मोदी ने की मुलाकात, जानें बड़े अपडेट

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र को भी संबोधित किया उन्होंने नेताओं के साथ महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर 50वें जी7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी7 शिखर सम्मेलन के लिए इटली में हैं, जहां वह विश्व नेताओं के साथ कई प्रमुख द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने नेताओं के साथ महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर 50वें जी7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं।

शिखर सम्मेलन इटली के अपुलीया क्षेत्र में शानदार बोर्गो इग्नाज़िया रिसॉर्ट में आयोजित किया जा रहा है। भारत को एक आउटरीच देश के रूप में G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है और लगातार तीसरी बार प्रधान मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद यह पीएम मोदी की पहली विदेश यात्रा है।

Had an excellent meeting with my friend President @EmmanuelMacron. This is our fourth meeting in one year, indicating the priority we accord to strong India-French ties. Our talks covered numerous subjects such as defence, security, technology, AI, Blue Economy and more. We also… pic.twitter.com/l52eHhJclL — Narendra Modi (@narendramodi) June 14, 2024

प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन, ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ऋषि सुनक और पोप फ्रांसिस के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। उन्होंने इटली की प्रधान मंत्री जियोर्जिया मेलोनी से मुलाकात की है और उनके साथ बातचीत करने का कार्यक्रम है।

पीएम मोदी और पोप गले मिले। प्रधान मंत्री ने पोप फ्रांसिस को भारत आने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि वह लोगों की सेवा करने और ग्रह को बेहतर बनाने की उनकी प्रतिबद्धता की प्रशंसा करते हैं।

It was a delight to meet PM @RishiSunak in Italy. I reiterated my commitment to further strengthen the India-UK Comprehensive Strategic Partnership in the third term of the NDA Government. There is great scope to deepen ties in sectors like semiconductors, technology and trade.… pic.twitter.com/ehjhFY89cE — Narendra Modi (@narendramodi) June 14, 2024

जेलेंस्की के साथ बैठक के बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह एक सार्थक बैठक थी और भारत यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उत्सुक है। रूस के साथ युद्ध पर पीएम ने दोहराया कि भारत मानव-केंद्रित दृष्टिकोण में विश्वास रखता है।

मैक्रॉन के साथ पीएम की बैठक का विवरण देते हुए, विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने एक्स पर पोस्ट किया, "रणनीतिक साझेदारी को नए स्तर पर ले जाना! पीएम मोदी ने इटली के अपुलिया में 50वें G7 शिखर सम्मेलन से इतर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से मुलाकात की।"

Had a very productive meeting with President Volodymyr Zelenskyy. India is eager to further cement bilateral relations with Ukraine. Regarding the ongoing hostilities, reiterated that India believes in a human-centric approach and believes that the way to peace is through… pic.twitter.com/XOKA0AHYGs — Narendra Modi (@narendramodi) June 14, 2024

उन्होंने आगे कहा, "दोनों नेताओं ने रक्षा, परमाणु, अंतरिक्ष, शिक्षा, जलवायु कार्रवाई, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, कनेक्टिविटी और संस्कृति सहित साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।"

अपने प्रस्थान वक्तव्य में पीएम मोदी ने कहा था कि उन्हें खुशी है कि प्रधानमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल में उनकी पहली विदेश यात्रा जी7 शिखर सम्मेलन के लिए इटली की थी।

Met Pope Francis on the sidelines of the @G7 Summit. I admire his commitment to serve people and make our planet better. Also invited him to visit India. @Pontifexpic.twitter.com/BeIPkdRpUD — Narendra Modi (@narendramodi) June 14, 2024

उन्होंने अपने बयान में कहा, "मैं 2021 में जी20 शिखर सम्मेलन के लिए अपनी इटली यात्रा को गर्मजोशी से याद करता हूं। पिछले साल प्रधान मंत्री मेलोनी की भारत की दो यात्राएं हमारे द्विपक्षीय एजेंडे में गति और गहराई लाने में सहायक थीं। हम भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और भारत-प्रशांत और भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

Italian Prime Minister Giorgia Meloni received Prime Minister Narendra Modi earlier today in Italy as India participates as an 'Outreach nation' in G7 Summit. pic.twitter.com/chGbeUtCRc — ANI (@ANI) June 14, 2024

जी7 नेताओं की बैठक में अपने शुरुआती संबोधन में मेलोनी ने कहा कि ग्लोबल साउथ को एक मजबूत संदेश भेजने के लिए दक्षिणी इटली को आयोजन स्थल के रूप में चुना गया था।

Italy | During his address at the Outreach Session of G7 Summit, Prime Minister Narendra Modi says, "...The countries of the Global South are bearing the brunt of global uncertainties and tensions. India has considered it its responsibility to put the priorities and concerns of… — ANI (@ANI) June 14, 2024

उन्होंने कहा, "यह कोई संयोग नहीं है कि हम अपुलीया में शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अपुलीया दक्षिणी इटली का एक क्षेत्र है और हम जो संदेश देना चाहते हैं वह यह है कि इटली की अध्यक्षता में जी7, वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ अपनी बातचीत को मजबूत करना चाहता है।"

