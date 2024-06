WB Assembly byelection 2024: चार विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को मतदान, इन प्रत्याशियों पर ममता बनर्जी ने खेला दांव, देखें लिस्ट

Highlights WB Assembly byelection 2024: सीएम ममता ने लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। WB Assembly byelection 2024: भाजपा से कई सीट छीन ली। WB Assembly byelection 2024: टीएमसी ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी।

WB Assembly byelection 2024: देश के कई राज्य में फिर से उपचुनाव हो रहा है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए फिर से परीक्षा की घड़ी आ गई है। आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए टीएमसी ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। रायगंज से कृष्णा कल्याणी को, बागदाह से मधुपर्णा ठाकुर (राज्यसभा सांसद ममताबाला ठाकुर की बेटी), रानाघाट-दक्षिण से मुकुट मणि अधिकारी को और मानिकतला से सुप्ति पांडे (दिवंगत साधन पांडे की पत्नी) को टिकट दिया गया है। सीएम ममता ने अकेले ही लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया और भाजपा से कई सीट छीन ली।

