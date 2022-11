अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक में पूर्व पीएम की भूमिका निभाएंगे पंकज त्रिपाठी, रवि जाधव करेंगे फिल्म का निर्देशन

Highlights भारत के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बायोपिक की घोषणा 28 जून 2022 को की गई थी। उत्कर्ष नैथानी द्वारा लिखित इस फिल्म के के क्रिसमस 2023 पर रिलीज होने की उम्मीद है। यह फिल्म उल्लेख एनपी की किताब द अनटोल्ड वाजपेयी: पॉलिटिशियन एंड पैराडॉक्स पर आधारित है।

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक 'मैं रहूं या ना रहूं ये देश रहना चाहिए अटल' में उनकी भूमिका निभाएंगे। फिल्म का निर्देशन फिल्म निर्माता रवि जाधव करेंगे, जो लोकप्रिय मराठी फिल्मों जैसे नटरंग, बालक पालक, बालगंधर्व, टाइमपास आदि का निर्देशन करने के लिए जाने जाते हैं।

भारत के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बायोपिक की घोषणा 28 जून 2022 को की गई थी। घोषणा के बाद फैंस यह जानने के लिए उत्साहित थे कि उनकी बायोपिक में वाजपेयी की भूमिका कौन निभाएगा। उत्कर्ष नैथानी द्वारा लिखित इस फिल्म के के क्रिसमस 2023 पर रिलीज होने की उम्मीद है। यह फिल्म उल्लेख एनपी की किताब द अनटोल्ड वाजपेयी: पॉलिटिशियन एंड पैराडॉक्स पर आधारित है।

मेकर्स ने अभी तक फिल्म की पूरी कास्ट का खुलासा नहीं किया है। फैंस इस अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में और जानने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पंकज त्रिपाठी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया के साथ एक बयान साझा किया। उन्होंने कहा, "ऐसे मानवीय राजनेता को पर्दे पर चित्रित करना मेरे लिए सम्मान की बात है।"

‘मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए - अटल’

It is an honour for me to bring to screen the story of a visionary, an exemplary leader and a humane politician, Shri Atal Bihari Vajpayee.#ATAL 📽️@TripathiiPankaj@vinodbhanu@thisissandeeps@directorsamkhan#KamleshBhanushalipic.twitter.com/znWYPg0djc