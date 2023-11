पंकज त्रिपाठी ने 'मैं अटल हूं' की रिलीज डेट की घोषणा की, नया पोस्टर भी जारी किया, जानिए कब आएगी फिल्म

Highlights 'मैं अटल हूं' 19 जनवरी, 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म के एक नए पोस्टर का भी अनावरण किया फिल्म का निर्माण विनोद भानुशाली, संदीप सिंह और कमलेश भानुशाली ने किया

नई दिल्ली: अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने मंगलवार को घोषणा की है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित उनकी आगामी फिल्म 'मैं अटल हूं' 19 जनवरी, 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित अभिनेता त्रिपाठी ने 'सोशल मीडिया मंच' इंस्टाग्राम पर यह घोषणा करते हुए फिल्म के एक नए पोस्टर का भी अनावरण किया।

त्रिपाठी ने लिखा, ''दिलदार, फौलादी, एक बहुमुखी कवि, नए भारत का स्वप्नदृष्टा दूरदर्शी व्यक्ति। अटल बिहारी वाजपेयी की कहानी 'मैं अटल हूं' 19 जनवरी, 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।" फिल्म निर्माता रवि जाधव ने इस फिल्म का निर्देशन किया है जो ‘नटरंग’ और ‘बालगंधर्व’ जैसी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मों के लिए जाने जाते हैं।

Heart of Gold... Man of Steel... A versatile Poet... The visionary behind the New India.

Witness the story of Shri Atal Bihari Vajpayee, #MainATALHoon in cinemas 19th January 2024.@meranamravi@vinodbhanu@thisissandeeps#KamleshBhanushali@thewriteinsaan#BhaveshBhanushalipic.twitter.com/020GDHgg9O