पाकिस्तानी गायक बिलाल सईद ने सिद्धू मूसेवाला के निधन पर जताया शोक, साझा किया भावुक पोस्ट

By मनाली रस्तोगी | Published: May 31, 2022 09:39 AM

गायक सिद्धू मूसेवाला के निधन पर मंगलवार को पाकिस्तानी गायक बिलाल सईद ने शोक जताया। बिलाल ने पंजाबी गायक के साथ अपनी बातचीत को याद करते हुए एक इंस्टाग्राम पर एक भावनात्मक पोस्ट साझा किया है।

