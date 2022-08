नहीं रहे राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिवमोगा सुब्बान्ना, दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन

Highlights शिमोगा सुब्बाना कन्नड़ भाषा के एक भारतीय सुगम संगीता (हल्का संगीत) पार्श्व गायक थे। उन्हें फिल्म कादु कुदुरे में कादु कुदुरे ओडी बैंडिट्टा गीत के लिए गायन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। वह पार्श्व गायन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले पहले कन्नड़ थे।

बेंगलुरु: राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पार्श्व गायक शिवमोगा सुब्बान्ना का गुरुवार रात श्री जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर साइंसेज एंड रिसर्च में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 83 वर्ष के थे। सुब्बान्ना ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कन्नड़ लेखक कुवेम्पु द्वारा लिखे गए गीतों के प्रतिपादन के साथ लोकप्रिय हो गए। कुवेम्पु द्वारा लिखित बारीसु कन्नड़ डिंडीमावा गाने के बाद वह कर्नाटक में काफी मशहूर हुए।

National award winning playback singer Shivamoga Subbanna passed away at Sri Jayadeva Institute of Cardiovascular Sciences and Research, Bengaluru in Karnataka. pic.twitter.com/IkRC3KWEIL