कतर में फीफा विश्वकप फाइनल मुकाबले से पहले नोरा फतेही स्टेडियम में बिखेरेंगी अपनी अदाओं का जलवा, समापन समारोह में करेंगी परफॉर्म

Highlights फीफा विश्वकप 2022 के समापन समारोह में नोरा फतेही देंगी परफॉर्मेंस फाइनल मुकाबला 18 दिसंबर, रविवार को अर्जेंटीना बनाम फ्रांस के बीच खेला जाएगा

FIFA World Cup Final 2022: फीफा विश्व कप 2022 फाइनल मुकाबले से पहले स्टेडियम में बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही अपनी अदाओं का जलवा बिखेरेंगी। फुटबॉल विश्वकप का फाइनल मुकाबला 18 दिसंबर, रविवार को अर्जेंटीना बनाम फ्रांस के बीच खेला जाएगा।

फीफा विश्व कप ने शनिवार सुबह ट्वीट किया: "रविवार यादगार रात होगी! #Qatar2022 फाइनल से पहले, हम #FIFAWorldCup साउंडट्रैक स्टार्स डेविडो और आइशा, ओजुना और जिम्स, और नोरा फतेही, बालकीस, रहमा रियाद और मनाल लाइव परफॉर्मेंस देंगे।"

🤩 Sunday will be A Night to Remember!



Before the #Qatar2022 Final, we'll have live performances from #FIFAWorldCup Soundtrack stars Davido and Aisha, Ozuna and Gims, and Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad and Manal 🙌 pic.twitter.com/DUQSkNqtYj