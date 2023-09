National Cinema Day: फिल्मों के दीवानों के लिए बंपर ऑफर, 13 अक्टूबर को सभी मल्टीप्लेक्स में सिर्फ 99 रुपये में मिलेगी टिकट

Highlights 13 अक्टूबर को 99 रुपये में मूवी देखने का शानदार मौका मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किया ऐलान 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा नेशनल सिनेमा डे

National Cinema Day: फिल्मों के दीवानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राष्ट्रीय सिनेमा दिवस के मौके पर दर्शकों को लिए एक खास पेशकश की जा रही है जिसके तहत लोग सस्ते में मूवी टिकट खरीद फिल्म देख पाएंगे।

नेशनल सिनेमा डे को देखते हुए मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एमएआई) ने घोषणा की है कि फिल्म दर्शक राष्ट्रीय सिनेमा दिवस पर सिर्फ 99 रुपये में मल्टीप्लेक्स में फिल्में देख सकते हैं, जो इस साल 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा।

मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने गुरुवार, 21 सितंबर को एक ट्वीट में दिन का विवरण साझा किया। घोषणा के अनुसार, "राष्ट्रीय सिनेमा दिवस 13 अक्टूबर को वापस आ गया है।

एक अविश्वसनीय सिनेमाई अनुभव के लिए भारत भर में 4000+ से अधिक स्क्रीन पर हमसे जुड़ें, मूवी टिकट की कीमत सिर्फ 99 रुपये है। दोस्तों और परिवार के साथ अपनी पसंदीदा फिल्मों का आनंद लेने के लिए यह सही दिन है।"

