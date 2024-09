VIDEO: मलाइका के घर पहुंचे अरबाज खान, अर्जुन कपूर , अमृता अरोड़ा और सलीम खान

Highlights Malaika Arora News: मलाइका अरोड़ा के घर अरबाज खान के बाद पहुंचे अर्जुन कपूर Malaika Arora News: इस दौरान सलमान खान का पूरा परिवार भी मौजूद रहा Malaika Arora News: दूसरी ओर बॉलीवुड के स्टार्स के आने का सिलसिला जारी है

Malaika Arora Father Death: बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) और अमृता अरोड़ा (Amrita Arora) के पिता अनिल अरोड़ा (Anil Arora) के पिता ने हाईराइज बिल्डिंग की छठें माले से कूदकर आज ही आत्महत्या कर ली। रिपोर्ट की मानें तो उनका ये आवास बांद्रा में स्थित है। अब इस प्रकरण पर पुलिस की ओर से डीसीपी क्राइम ब्रांच राज तिलक रोशन ने अपना बयान जारी कर कहा कि प्राथमिकी से पता चलता है कि एक्ट्रेस के पिता ने सुसाइड ही की। हालांकि, इस खबर के पता चलते ही उनके पूर्व पति अरबाज खान (Arbaaz Khan) मौके पर पहुंचे। दूसरी तरफ खुद मलाइका अरोड़ा भी खबर के पता चलते ही अपने पुणे आवास से बांद्रा पहुंची।

दूसरी तरफ एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें मलाइका के फ्रेंड अर्जुन कपूर भी मौके पर पूर्व पति अरबाज खान के बाद पहुंचे। ऐसी मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है। हालांकि इस खबर के सामने आने के बाद सलीम खान, अमृता अरोड़ा, डिंपल कपाड़िया, शिबानी दांडेकर भी पहुंची।

Malaika Arora's father, Anil Arora's tragic suicide highlights how mental health struggles can deeply impact families. We must listen and support each other, as even small acts of empathy can change lives.



