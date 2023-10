गरबा गीत के साथ पीएम मोदी ने की नवरात्रि की शुरुआत, रिलीज हुआ माडी सॉन्ग, देखें वीडियो

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माडी नाम से एक नया गाना जारी करके नवरात्रि समारोह की शुरुआत की है। यह गाना दिव्या कुमार द्वारा गाया गया और मीत ब्रदर्स द्वारा रचित है। पीएम मोदी ने खुलासा किया कि उन्होंने गरबा गीत के बोल लिखे हैं।

यह गाना गुजराती में गाया गया है और यह नौ दिवसीय उत्सव की शुरुआत करने के लिए एकदम सही गरबा गाना है। माडी भी दूसरा गाना है जिसे पीएम मोदी ने इस साल नवरात्रि के लिए लिखा है। शनिवार को उन्होंने खुलासा किया कि गार्बो गाना उन्होंने लिखा है।

As the auspicious Navratri dawns upon us, I am delighted to share a Garba penned by me during the past week. Let the festive rhythms embrace everyone! I thank @MeetBros , Divya Kumar for giving voice and music to this Garba. https://t.co/WqnlUFJTXm

पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, "जैसे ही शुभ नवरात्रि हमारे सामने आती है, मुझे पिछले सप्ताह के दौरान मेरे द्वारा लिखा गया एक गरबा साझा करते हुए खुशी हो रही है। उत्सव की लय को सभी को गले लगाने दें! मैं इस गरबा को आवाज और संगीत देने के लिए मीत ब्रदर्स, दिव्य कुमार को धन्यवाद देता हूं।" शनिवार को पीएम मोदी ने गारबो गाना जारी किया और खुलासा किया कि यह एक ट्रैक है जो उन्होंने सालों पहले लिखा था।

Thank you @dhvanivinod, Tanishk Bagchi and the team of @Jjust_Music for this lovely rendition of a Garba I had penned years ago! It does bring back many memories. I have not written for many years now but I did manage to write a new Garba over the last few days, which I will… https://t.co/WAALGzAfnc