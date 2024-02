Lal Salaam Twitter Review: रजनीकांत की 'लाल सलाम' का बजा डंका, फिल्म ने जीता फैन्स का दिल

Lal Salaam Twitter Review: सुपरस्टार थलाइवा यानि रजनीकांत की फिल्म 'लाल सलाम' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या द्वारा निर्देशित फिल्म का शुक्रवार को रिलीज के बाद से डंका बजा हुआ है। फैन्स भारी संख्या में फिल्म देखने के लिए सिनेमाघरों में पहुंच रहे हैं। इस बीच, फिल्म का ट्विटर रिव्यू भी सामने आया है। फैन्स ने जबरदस्त प्रतिक्रिया देते हुए फिल्म को हिट बताया है। कई यूजर्स ने ट्वीट कर फिल्म को ब्लॉकबस्टर बताया को तो किसी ने इसे 5 स्टार दिए हैं।

यहां देखें ट्वीट:

