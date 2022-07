शाहरुख को अभिनेता ने आमिर खान से दूर रहने की दी सलाह, लाल सिंह चड्ढा ऐक्टर को बताया डूबता हुआ जहाज

Highlights कमाल आर खान ने आमिर खान को डूबता हुआ जहाज बताया है केआरके ने शाहरुख खान को आमिर से दूर रहने की सलाह दी है

कमाल आर खान यानी केआरके अपने मजेदार ट्वीट्स के लिए जाने जाते हैं। कई बार वह तात्कालिक मुद्दों पर जोरदार तंज भी कसते हैं और फिर सुर्खियों में आ जाते हैं। बॉलीवुड अभिनेताओं को निशाने पर लेने वाले केआरके इस बीच अपने एक ताजा ट्वीट को लेकर चर्चा में है जिसमें उन्होंने शाहरुख खान को आमिर खान से दूर रहने की सलाह दी है।

केआरके ने आमिर खान को डूबता हुआ जहाज बताया है और शाहरुख को दूर रहने की बात कही है। साथ ही केआरके शाहरुख को चेतावनी भी दी है कि अगर वह आमिर से दूरी नहीं बनाते हैं तो उन्हें दर्शकों के गुस्सा का शिकार होना पड़ेगा और उनका करियर खत्म हो जाएगा।

केआरके ने ट्वीट में लिखा- मैं शाहरुख खान को सुझाव दूंगा कि भाई आप आमिर खान से दूर ही रहो! ये डूबता हुआ जहाज है। आमिर को सहारा देने की गलती ना करना। आमिर का वही काम है, कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम को भी ले डूबेंगे! अगर आप आमिर का साथ देंगे तो जनता आपसे भी नाराज हो सकती है।

I will suggest to @iamsrk Bhai to be far away from #AamirKhan! Ye Doobta Huwa ship hai, Isko Sahara Dene Ki Galti Na Karna. Aamir Ka wahi Kaam Hai, कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम को भी ले डूबेंगे! If you will support Aamir then public might get angry with you also.