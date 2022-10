दक्षिण मुंबई में जूही चावला ने दुर्गंध को लेकर व्यक्त की चिंता, कहा- ऐसा लगता है जैसे हम सीवर में रह रहे हैं

Highlights जूही चावला ने कुछ दिनों से इस क्षेत्र में दुर्गंध पर चिंता व्यक्त की है। जूही की बात पर कई लोगों ने ट्विटर पर सहमति जताई। जूही चावला एक नेचर लवर हैं और परिवार और दोस्तों का जन्मदिन मनाने के लिए पौधे लगाती हैं।

मुंबई: जूही चावला ने कुछ दिनों से इस क्षेत्र में दुर्गंध पर चिंता व्यक्त की है। जूही ने शनिवार को ट्विटर पर अपने आसपास के लोगों से पूछा कि क्या वे भी हवा में बदबू को सूंघ सकते हैं। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने कहा कि यह सीवर में रहने जैसा है। जूही ने लिखा, "क्या किसी ने सूंघा कि मुंबई की हवा में बदबू है? पहले खादी (वर्ली और बांद्रा, मीठी नदी के पास लगभग स्थिर प्रदूषित जल निकायों) को पार करते समय कोई इसे सूंघ सकता था, अब यह पूरे दक्षिण मुंबई में है और एक अजीब रासायनिक प्रदूषित हवा है।"

जूही की बात पर कई लोगों ने ट्विटर पर सहमति जताई। बता दें कि जूही चावला एक नेचर लवर हैं और परिवार और दोस्तों का जन्मदिन मनाने के लिए पौधे लगाती हैं। जून में उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में 5G तकनीक के खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जिसमें अधिकारियों से यह प्रमाणित करने की मांग की गई कि यह सुरक्षित है। उन्होंने एक वीडियो में कहा था, "हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि यह बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, अजन्मे बच्चों के लिए, वृद्ध लोगों के लिए, वनस्पतियों, जीवों के लिए सुरक्षित है हम बस यही पूछ रहे हैं।"

……….day and night ……..it’s like we’re living in a sewer ….